Грабителя с корзиной продуктов задержали сотрудники патрульно-постовой службы в Петрозаводске

Молодой мужчина вынес целую корзину продуктов из магазина, но не смог убежать от полицейских и был пойман, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение от работников магазина. Один из посетителей вынес из торгового зала продуктовую металлическую корзину, в которой находился товар на сумму свыше 1200 рублей. При этом свои покупки он не оплатил.

По адресу был направлены сотрудники патрульно-постовой службы. Побеседовав с работниками заведения, они получили приметы подозреваемого и приступили к отработке территории. Вскоре схожий по описанию гражданин был замечен. Увидев полицейских, он попытался скрыться, но не смог, в итоге был доставлен в отдел полиции.

Задержанным оказался 22-летний ранее судимый петрозаводчанин. Он сознался в содеянном. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.