Градоначальница Петрозаводска станет членом жюри федерального женского проекта

Инна Колыхматова рассказала о приглашении, которое ее удивило.

Инна Колыхматова, врио мэра Метрозаводска, рассказала о поступившем ей неожиданном приглашении.

"Обычно в течение дня поступают приглашения по участию в разных городских мероприятиях. Но сегодняшнее приглашение немного удивило", - написала градоначальница.

Руководительнице города предложили войти в состав жюри в проекте федерального уровня SUPERWOMAN.



«Для меня стало открытием, что идея родилась 6 лет назад в Петрозаводске», — написала врио главы Петрозаводска. Она отметила, что проект успешно развивается, участниками могут стать девушки и женщины от 18 до 75 лет.

За 6 лет проект вовлек в свою деятельность 25 городов России и более 5 тысяч участниц со всей страны.

«Я с удовольствием согласилась войти в состав жюри проекта», — заявила Инна Колыхматова.

Напомним, ранее врио мэра предложила горожанам узнать, как привлечь деньги на улучшение пространства.