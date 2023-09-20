Градоначальница Петрозаводска станет членом жюри федерального женского проекта

Инна Колыхматова рассказала о приглашении, которое ее удивило.
Инна Колыхматова, врио мэра Метрозаводска, рассказала о поступившем ей неожиданном приглашении.
"Обычно в течение дня поступают приглашения по участию в разных городских мероприятиях. Но сегодняшнее приглашение немного удивило", - написала градоначальница.
Руководительнице города предложили войти в состав жюри в проекте федерального уровня SUPERWOMAN.
«Для меня стало открытием, что идея родилась 6 лет назад в Петрозаводске», — написала врио главы Петрозаводска. Она отметила, что проект успешно развивается, участниками могут стать девушки и женщины от 18 до 75 лет.
За 6 лет проект вовлек в свою деятельность 25 городов России и более 5 тысяч участниц со всей страны.
«Я с удовольствием согласилась войти в состав жюри проекта», — заявила Инна Колыхматова.
Напомним, ранее врио мэра предложила горожанам узнать, как привлечь деньги на улучшение пространства.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание