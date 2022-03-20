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Градообразующий завод в Карелии в условиях санкций пообещал сохранить социальные обязательства

Новости. Общество
13:16, 21 Марта 2022
фото: © «РК-Гранд»

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Питкярантский целлюлозный завод в Карелии в условиях санкционного давления будет выполнять свои обязательства по теплоснабжению города и повышению зарплаты работников.

Об этом сообщил генеральный директор компании «РК-Гранд» — собственника завода — Константин Малышев на встрече представителей карельского бизнеса с главой республики Артуром Парфенчиковым.

Питкярантский целлюлозные завод как градообразующее предприятие отвечает за подачу тепла для отопления и горячего водоснабжения жилфонда и других зданий. По словам Малышева, эти обязательства будут выполнены.

Кроме того, предприятие намерено ежеквартально повышать зарплату трудовому коллективу на уровень инфляции.

«Нас, во-первых, закон к этому обязывает, коллективный договор. И предприятие собирается твердо выполнять свои обязательства», — заверил гендиректор.

По его словам, предприятие производит продукцию на экспорт и, несмотря на санкции, намерено увеличить объемы производства.

«Более 60% нашей продукции были ориентированы на европейский рынок. На сегодняшний день нам достаточно быстро удалось провести переговоры и найти сбыт нашей продукции в тех странах, которые проявляют лояльность», — пояснил Малышев.

По его словам, руководство компании смотрит в будущее со «сдержанным оптимизмом».

 

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