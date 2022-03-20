Градообразующий завод в Карелии в условиях санкций пообещал сохранить социальные обязательства

Питкярантский целлюлозный завод в Карелии в условиях санкционного давления будет выполнять свои обязательства по теплоснабжению города и повышению зарплаты работников.
Об этом сообщил генеральный директор компании «РК-Гранд» — собственника завода — Константин Малышев на встрече представителей карельского бизнеса с главой республики Артуром Парфенчиковым.
Питкярантский целлюлозные завод как градообразующее предприятие отвечает за подачу тепла для отопления и горячего водоснабжения жилфонда и других зданий. По словам Малышева, эти обязательства будут выполнены.
Кроме того, предприятие намерено ежеквартально повышать зарплату трудовому коллективу на уровень инфляции.
«Нас, во-первых, закон к этому обязывает, коллективный договор. И предприятие собирается твердо выполнять свои обязательства», — заверил гендиректор.
По его словам, предприятие производит продукцию на экспорт и, несмотря на санкции, намерено увеличить объемы производства.
«Более 60% нашей продукции были ориентированы на европейский рынок. На сегодняшний день нам достаточно быстро удалось провести переговоры и найти сбыт нашей продукции в тех странах, которые проявляют лояльность», — пояснил Малышев.
По его словам, руководство компании смотрит в будущее со «сдержанным оптимизмом».
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