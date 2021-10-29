Гостиницу планируется разместить по соседству со зданием музея-заповедника «Кижи».

Градостроительный совет Петрозаводска одобрил проектное решение строительства гостиницы на площади Кирова. Как говорится в протоколе заседания совета, проект рекомендован к дальнейшей разработке с учетом предложений и замечаний.

Ранее эскизный проект гостиницы обсуждался на очередном заседании Научно-экспертного совета по историко-культурному наследию Карелии. Автором эскизов выступил петрозаводский архитектор Александр Савельев.

По его словам, трехэтажную гостиницу планируется разместить по соседству со зданием музея-заповедника «Кижи». Земельный участок, где намечено строительство, относится к архитектурно-заповедной территории и находится в зоне охраняемого городского ландшафта, поэтому гостиничное здание не может превышать 12-метровую высоту.