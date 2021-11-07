Граффити в честь Геннадия Шпаликова появилось в городе Карелии

Граффити в честь сценариста, режиссера и поэта Геннадия Шпаликова появилось на стене школы искусств в Сегеже.

В Сегеже появилось граффити в честь Геннадия Шпаликова. Об этом сообщает «Аиф-Карелия». Рисунок размещен на одной из стен школы искусств.

Авторами работы выступила стрит-арт группа HoodGraff, которая, в частности, выполнила портреты Виктора Цоя и Сергея Бодрова в Санкт-Петербурге.

Уроженец Сегежи Геннадий Шпаликов написал сценарий к фильму Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», а также стихи к главной песне киноленты.

Геннадий Шпаликов родился в Сегеже 6 сентября 1937 года. В 2011 году на здании местного музея и библиотеки ему была установлена памятная доска.