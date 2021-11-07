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Граффити в честь Геннадия Шпаликова появилось в городе Карелии

Новости. Культура
10:43, 07 Ноября 2021
фото: Галина Богданова / Аиф-Карелия

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Граффити в честь сценариста, режиссера и поэта Геннадия Шпаликова появилось на стене школы искусств в Сегеже.

В Сегеже появилось граффити в честь Геннадия Шпаликова. Об этом сообщает «Аиф-Карелия». Рисунок размещен на одной из стен школы искусств.

Авторами работы выступила стрит-арт группа HoodGraff, которая, в частности, выполнила портреты Виктора Цоя и Сергея Бодрова в Санкт-Петербурге.

Уроженец Сегежи Геннадий Шпаликов написал сценарий к фильму Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», а также стихи к главной песне киноленты.

Геннадий Шпаликов родился в Сегеже 6 сентября 1937 года. В 2011 году на здании местного музея и библиотеки ему была установлена памятная доска.

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Комментарии

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топка
2021-11-07 12:25:46
Сильный человечище. :)
stranger
2021-11-07 11:44:47
Я к вам травою прорасту,
попробую к вам дотянуться,
как почка тянется к листу
вся в ожидании проснуться,
Однажды утром зацвести,
пока её никто не видит…
а уж на ней роса блестит
и сохнет, если солнце выйдет.
Оно восходит каждый раз
и согревает нашу землю,
и достигает ваших глаз,
а я ему уже не внемлю.
Не приоткроет мне оно
опущенные тяжко веки,
и обо мне грустить смешно
как о реальном человеке.
А я — осенняя трава,
летящие по ветру листья,
но мысль об этом не нова,
принадлежит к разряду истин.
Желанье вечное гнетёт —
травой хотя бы сохраниться.
Она весною прорастёт
и к жизни присоединится.
Геннадий Шпаликов.
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