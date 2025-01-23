График подвоза питьевой воды опубликовали для жителей Питкяранты

Горожане смогут набрать как питьевой воды, так и воды для хозяйственных нужд в нескольких местах города.

Жителей Питкяранты предупредили, что из-за аварии на сетях водоснабжения в нескольких точках города организовали подвоз питьевой воды. График опубликовали в паблике Питкярантский округ.

Подвоз питьевой воды осуществляет МУП УК «Питкяранта» по следующим адресам:

В районе стоянки около дома ул. Победы, 8 с 13.00 ч. до 13.45.

У стоянки между домами ул. Парковая, 1 и Победы, 11 с 14.00 до 14.45.

На Парковая у стоянки между домами ул. Парковая, 3 и Парковая, 7) с 15.00 ч. до 15.45 ч.

На улице Горького, на стоянке у магазина с 16.00 ч. до 16.45.

На улице Победы, на стоянке между домами ул. Победы, 2 и ул. Победы, 5) с 17.00 ч. до 17.45.

На пересечении улиц Победы и Гоголя с 18.00 ч. до 18.45.

На стоянке между домами на улице Гоголя, 2 и Гоголя, 4 с 19.00 до 19.45. А также на пересечении улиц Комсомольской и Горького, на стоянке около магазина с 20.00 ч. до 20.45.

Подвоз воды для хозяйственных нужд осуществляет пожарная машина по адресам: ул. Ленина (43,41,39,37,35,33) — Пушкина (4,6) стоянка около магазина «Пятерочка» на ул. Пушкина с 13:00 ч. до 13:45 ч. Ул. Ленина (31,27,23,25,29) стоянка около СМУ с 14:00 ч. до 14:30 ч. Ул. Ленина (21,15,18,17,19) — Гоголя (12,14) стоянка у магазина «Северный» с 14:45 ч. до 15:30 ч. Ул. Рудакова (1,2)- Гоголя, 13 стоянка около Администрации с 15:45 ч. до 16:45 ч.

ул. Ленина (42,44) -Горького (2,4,6) стоянка во дворе с 17:00 ч. до 17:30 ч.

Ранее писали о том, что глава округа Константин Булахов сообщил об утечке под асфальтом у дома № 11 на улице Победы. Вода не вышла на поверхность, полилась в ближайший канализационный колодец, поэтому время обнаружения места аварии затянулось.