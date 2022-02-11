График подвоза воды срывается из-за нечищеных дорог

Работники АО «ПКС-Водоканал» обращают внимание обслуживающие организации на нечищеные дороги в районе Соломенное. Проехать к домам невозможно, из-за этого срывается график подвоза воды.

«Машины не могут проехать, буксуют. На то, чтобы выбраться из снежного плена, уходит 2-3 часа», — рассказывает начальник аварийно-диспетчерской службы Яков Прокопчик.

Недавно водовозку развернуло поперек дороги, автомобиль без последствий вызволить не удалось — был частично поврежден забор.

В середине декабря АО «ПКС-Водоканал» уже обращало внимание на эту проблему, тогда водовозка застряла по адресу ул. Тимоскайнена, д. 4, машине помогли выбраться проезжавшие мимо автомобилисты.