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График работы СберБанка в Карелии с 30 апреля по 10 мая

Новости. Общество
14:20, 29 Апреля 2022
фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

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СберБанк сообщает о режиме работы своих отделений в период с 30 апреля по 10 мая 2022 года.

30 апреля — обслуживание клиентов физических лиц в обычном режиме субботнего дня.

01, 02 мая — нерабочие дни с клиентами.

03 мая — будет работать дежурный офис № 8628/01743 (г. Петрозаводск, Лососинское ш., д. 26) по воскресному графику.

04, 05, 06 мая — офисы будут работать по обычному графику.

07 мая — обслуживание клиентов физических лиц в обычном режиме субботнего дня.

08, 09, 10 мая — нерабочие дни с клиентами.

 

Вклады

Для вкладов, которые заканчиваются с 1 по 3 мая, пролонгация будет перенесена на 4 мая.

Для вкладов, которые заканчиваются с 8 по 10 мая, — на 11 мая.

30 апреля и 7 мая пролонгация вкладов будет осуществляться в штатном режиме.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

 

Кредиты

Платежи по кредитам будут списываться в штатном режиме. Внести платёж можно до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платёжная дата приходится на выходной или праздничный день.

 

Корпоративные клиенты

В офисах банка с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая 2022 года обслуживание корпоративных клиентов проводиться не будет, за исключением операции по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов.

Перечень офисов и режим работы можно уточнить в центре поддержки клиентов. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 5555-777

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении СберБанка, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.

Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк

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