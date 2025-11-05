«Грамотная, с доброй душой»: ушла из жизни врач Республиканской психиатрической больницы

В Карелии скончалась врач Республиканской психиатрической больницы Наталья Петровна Кадырова.
Она посвятила жизнь служению людям и много лет проработала врачом-терапевтом в этом медицинском учреждении.
Коллеги и пациенты тепло отзываются о Наталье Петровне. Ее запомнили грамотным специалистом и отзывчивым человеком.
— Вечная и добрая память замечательному врачу и просто прекрасному человеку.
Наталья Петровна была грамотная, отзывчивая и с очень доброй душой человек. Как нам жаль. Скорбим. Вечная, светлая память.юОна была очень хорошим человеком, много давала людям заботу, как врач она с большой буквы. Очень жалко, славный человек, — написали пользователи соцсети в паблике Республиканской психиатрической больницы.
Прощание с Натальей Кадыровой состоится в Петрозаводске 8 ноября по адресу: улица Вольная, дом 1. Проститься с врачом можно будет с 9:00 до 10:00 утра.