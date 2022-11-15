Гранаты и мины нашли в лесу у поселка в Карелии

В Суоярвском районе пограничники обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Карелия.

В минувший понедельник, 21 ноября, в лесу недалеко от поселка Поросозеро пограничники нашли 36 взрывоопасных предметов времен ВОВ 1941-1945 годов: ручные гранаты, минометные мины, запалы и взрыватели.

Снаряды будут изъяты и уничтожены специалистами карельской республиканская поисково-спасательной службы.

Ранее сообщалось, саперы Карелии назвали районы-лидеры по опасным находкам.