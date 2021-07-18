Границы Турции снова могут закрыться из-за нового штамма коронавируса

Власти Турции не исключают закрытие страны для иностранцев в случае стремительного распространения дельта-штамма коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

По его словам, в воскресенье Минздрав сообщил о максимальном с конца мая суточном приросте заболевших коронавирусом в Турции — 7680 человек. Умерли 66 человек. При этом втрое увеличилось число инфицированных дельтой — 750 пациентов.

«Приоритет — максимальная вакцинация. Если она ускорится, то Турция полностью вернется к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займет времени нормализация», — заявил Эрсой в эфире телеканала CNN Turk.

По его словам, пока «все идет хорошо». «Мы рассчитываем принять в этом году 25 миллионов туристов, получив доход в 20 миллиардов долларов. Но моя личная цель — это 30 миллионов туристов и 23 миллиарда дохода», — поделился министр.

Как сообшалось ранее, стоимость путевок в Турцию для жителей Карелии снова снизилась в середине июля — это произошло второй раз за месяц.

О ценах читайте в интернет-газете «Вести Карелии».