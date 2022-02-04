Грант на 8,5 млн рублей предоставлен Карельской филармонии на организацию мероприятий празднования 350-летия Петра I

Самодержец и первый российский император Петр I в официальной российской историографии всегда считался одним из наиболее выдающихся государственных деятелей. В дореволюционной России его юбилеи отмечались с размахом: к 100-летию Петра I Екатерина II воздвигла знаменитого Медного всадника в Санкт-Петербурге, 200-летие Александр II отметил масштабной выставкой на Царицыном лугу «просвещал народ о великих деяниях Петра Великого». Кстати, в Петрозаводске в честь 200-летия со дня рождения Петра I был открыт памятник императору, который и теперь украшает набережную Онежского озера. В 1972 году 300-летие царя-реформатора не праздновали, но 350-летие не пройдет незамеченным.

Памятуя о том, что Петрозаводск — единственный город в России, названный в честь Петра I, в год юбилея российского императора Карельская государственная филармония сможет внести свой вклад в празднования благодаря творческому проекту «Край, разбуженный Петром», грант на реализацию которого предоставлен Министерством культуры российской Федерации. В филармонию эта радостная весть пришла сразу после новогодних праздников. Теперь мы сможем израсходовать 8 миллионов рублей на организацию ярких мероприятий, которые останутся в анналах культурных событий Карелии на долгие годы.

Средства гранта позволят организовать в Карелии масштабные культурно-массовые мероприятия, среди которых центральным событием станет, говоря сухим языком проекта, показ «уникального многожанрового творческого продукта». Что это за «продукт», расскажем подробнее.

Во-первых, это создание известным московским композитором Александром Чайковским произведения для большого симфонического оркестра и мужского хора на тему Петровской эпохи. Забегая вперед, скажу, что встреча с композитором уже состоялась, и наш заказ он принял.

Во-вторых, сама программа с сочинением Александра Чайковского будет показана в Петрозаводске, а онлайн-трансляции пройдут в виртуальных залах городов и поселков Карелии. И, наконец, в-третьих, прокат грандиозной программы состоится в Костомукше и Санкт-Петербурге.

Но и это еще не все. Совершенно бесплатно 8 июня в зале Музыкального театра Карелии будет в концертном исполнении показана опера Евгения Дербенко «Великое посольство» о путешествии Петра I в Голландию.

Второй крупный коллектив филармонии — Оркестр русских народных инструментов «Онего» в сотрудничестве с актерами Петрозаводска представят публике новую музыкально-литературную композицию «Арап Петра Великого». Причем, по поводу прочтения на премьере художественного слова уже ведутся переговоры с одним очень известным актером театра и кино, кинорежиссером и телеведущим, фамилию которого мне, пока не подписан договор, не разрешили называть, к сожалению.

Будет показана новая хоровая программа для Мужского камерного хора филармонии о Петровской Карелии, в создании которой примут участие карельские и российские композиторы. Также две камерные программы будут созданы для младшеклассников и их родителей — семейной аудитории. Музыкально-литературная композиция по карельской сказке «Царь Петр и кузнец» — для маленьких меломанов, и историко-музыкальная программа «Мир Петровской эпохи, или музыкальные параллели» — для взрослой публики.

Если вы думаете, что празднование юбилея Петра Великого с участием творческих коллективов филармонии замкнется на Петрозаводске, то вы ошибаетесь. Показ созданных в рамках проекта программ, помимо Петрозаводска, пройдет в Санкт-Петербурге, Сегеже, Медвежьегорске, Беломорске, Кеми, Костомукше, Сортавале, Питкяранте, а также в поселках Пряжа, Марциальные Воды и Надвоицы.