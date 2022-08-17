Грациозная рысь полюбовалась природой в национальном парке Карелии (ВИДЕО)

Дикая кошка попала в объектив видеоловушки в заповеднике «Костомукшский».

В паблике заповедника «Костомукшский» было опубликовано видео рыси, гулявшей по берегу одного из озер.

«Даже спеша по делам или находясь в постоянном цейтноте, не упускайте возможности полюбоваться окружающей природой, — посоветовали в паблике, — Берите пример с рыси, которая попала в объектив видеоловушки в заповеднике. Грациозная кошка медленно и величественно присела, огляделась по сторонам и лишь потом продолжила свой путь».

Ранее в том же заповеднике милые кадры запечатлела другая фотоловушка — важенка с олененком устроились на привал.