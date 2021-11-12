Граждан, сдающих жилье, обяжут регистрироваться в онлайн-системе госучета, иначе оштрафуют

Минстрой разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы (ГИС), где арендодатели должны регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест.

Как сообщает «Коммерсантъ», согласно законопроекту, все расчеты стороны должны будут производить через онлайн-приложение.

В документе говорится, что владельцы квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы обязаны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в Г. С. Через эту систему и будут вестись все расчеты. В противном случае гражданам грозит штраф до 5 тыс. руб., компаниям — до 50 тыс. рублей.

Авторы ссылаются на данные ВЦИОМа, согласно которым в РФ без учета социального найма сдается 250 млн кв. м, или 7% от всего объема жилого фонда. Съемными квартирами и апартаментами пользуются 6,9 млн домохозяйств, или 11% от общего числа. В то же время 95% арендодателей — физлица, получившие жилье в рамках приватизации или купившие ее в инвестиционных целях. Сейчас из-за низкой собираемости налогов с участников рынка аренды жилья бюджет теряет 162 млрд руб. в год, отмечают в Минстрое. Там уточнили, что создание ГИС позволит дополнительно собрать 62,8 млрд руб. в 2023–2025 годах.