Гражданам России и Белоруссии запретят заключать сделки с недвижимостью в Финляндии

О вступлении закона в силу сообщил глава финского Министерства обороны Антти Хяккянен.

Граждане России и Белоруссии больше не смогут заключать сделки с недвижимостью на территории Финляндии. Соответствующее постановление уже вступило в силу, заявил министр обороны соседнего государства Антти Хяккянен в социальной сети Х.

— Это важная реформа, которую слишком долго откладывали. Я очень рад, что этот закон наконец-то принят, — отметил глава ведомства.

Напомним, законопроект о запрете сделок с недвижимостью для «лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Финляндии», был одобрен ещё в апреле.