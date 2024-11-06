Гражданин Финляндии четырежды без документов на лыжах зашёл в Карелию

В соседней стране наказали лыжника, несколько раз пересекавшего границу с Россией без документов.
Гражданин Финляндии в апреле 2023 года четырежды пересек закрытую границу с РФ в районе Суомуссалми на лыжах. Но такое беспечное катание не сошло ему с рук: уездный суд Кайнуу признал мужчину виновным в нарушении государственной границы, сообщает «Фонтанка».
По информации издания Yle, мужчина пересек границу не через предусмотренные для этого пункты пропуска и к тому же не имел при себе никаких документов.
В суде лыжник признал свою вину и получил 20 суточных штрафов в качестве наказания.
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