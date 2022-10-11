Спасающегося от НАТО гражданина Финляндии поймали на границе в Карелии

Суоярвский районный суд оштрафовал гражданина Финляндии, который незаконно пересек границу с Россией, сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданин Финляндии без визы пешком пересек границу с Россией на территории Суоярвского района Карелии, минуя открытые пропускные пункты. Беженца выявили сотрудники погрануправления ФСБ в Суоярви. Свой поступок он объяснил беспокойством за собственную безопасность в связи со вступлением Финляндии в блок НАТО.

В суде учли обстоятельства и степень общественной опасности преступления и назначили подсудимому 15 тысяч рублей штрафа. Но затем учли содержание мужчины под стражей до вынесения приговора и полностью освободили его от наказания.