Гражданин Финляндии пешком пересёк границу России на севере Карелии

Житель соседнего государства три дня провёл на территории РФ, после чего пограничники отправили его обратно на Родину.
54-летний гражданин Финляндии пешком пересёк государственную границу с Россией, попав в Муезерский район Карелии, сообщает финское издание «Yle»*.
— На российской стороне он провёл три дня, пока его не обнаружили пограничники, — рассказали там.
Как пишет петербургское агентство «Фонтанка.ру», мужчина получил серьёзное переохлаждение, после чего ему потребовалась медицинская помощь.
По возвращении на Родину иностранца ожидало судебное разбирательство, в результате которого ему назначили наказание в виде 50 суточных штрафов на общую сумму 550 евро.
Ранее мы писали, что в Ленобласти пограничники задержали 30-летнего финна, пытавшегося пересечь границу с Россией через лес.
* — внесён в единый реестр запрещённых сайтов.