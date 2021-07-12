Гражданин Индии обвиняется в сексуальных преступлениях в Карелии

Петрозаводский городской суд рассматривает уголовное дело против гражданина Индии, который давно живет в Карелии, имеет здесь семью, но оказался на скамье подсудимых за серию сексуальных преступлений.

Дело гражданина Индии рассмотривает коллегия из трех судей петрозаводского городского суда: Елены Голяевой (председательствующей), Татьяны Петиной и Эдуарда Новоселова.

Как сообщил следователь по особо важным делам карельского Следкома Александр Дюжилов, по версии следствия, 34-летний гражданин Индии причастен к преступлениям сексуального характера в отношении жительниц Карелии, включая петрозаводчанок, с которыми он знакомился в интернете. Он был задержан после того, как его жертвы обратились в правоохранительные органы.

По сведениям «Столицы на Онего», гражданин Индии приехал в Петрозаводск несколько лет назад. Здесь он женился на местной женщине, у семейной пары есть четырехлетний сын. Глава семьи работал массажистом в одном из лечебно-оздоровительных учреждений Карелии, однако около двух лет назад его задержали и арестовали. С тех пор шло следствие, проводились многочисленные экспертизы.

Суд проходит в закрытом режиме. Обвиняемый плохо владеет русским языком, поэтому на суде ему предоставляются услуги переводчика с английского.

В настоящее время свои доказательства предоставляет сторона обвинения. Признанные потерпевшими женщины судом еще не допрашивались.

Защищает гражданина Индии опытный адвокат Юрий Мотылев, гособвинитель — старший помощник прокурора Петрозаводска Елена Старовойтова.