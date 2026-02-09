Гражданин США переехал в Карелию к любимой женщине

Специалист IT-сферы из штата Орегон Дэвис Закари Джастин получил в Карелии разрешение на временное проживание в России.

Его историю рассказали в МВД Карелии. С заявлением о выдаче разрешения на временное проживание он обратился в Управление по вопросам миграции МВД по Республике Карелия в конце прошлого года. В 2024 году Закари, специалист IT-сферы из штата Орегон, познакомился в Интернете с жительницей Карелии Татьяной, тоже программистом. Общие профессиональные интересы и взаимная симпатия привели к более личному общению, а в марте 2025 года в Москве состоялась их первая встреча.

Знакомство с Россией, новая любовь и общение с близкими по духу людьми привели мужчину к решению кардинально изменить свою жизнь. Через несколько месяцев он вновь прилетел в Россию, сделал официальное предложение Татьяне и признался, что готов переехать сюда навсегда.

В оформлении необходимых документов паре помогали сотрудники миграционной службы. Специалисты постоянно находились с ними на связи и оперативно консультировали по возникающим вопросам.

После принятия положительного решения Закари получил разрешение на временное проживание в России из рук начальника Управления по вопросам миграции полковника полиции Александра Ермакова.

Мужчина отмечает, что видит своё будущее в Карелии также и по семейным причинам: в начале XX века его родственники жили на территории нынешней Карелии, а затем эмигрировали в США. Возможно, историческая память поколений во многом повлияла на его любовь к русскому северу.

А впереди у будущих супругов решение множества совместных задач: изучение русского языка — некоторые слова он произносит почти без акцента, поиск новой работы в любимой профессиональной сфере, строительство совместного дома. В перспективе инженер-разработчик планирует получить российское гражданство.

Татьяна, мама троих детей, отмечает, что вся семья очень тепло и доброжелательно приняла Закари, потому что его отношение к ней растопит любое сердце.

