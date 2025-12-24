Гражданин США получил российский паспорт в Карелии

В Управлении МВД по Республике Карелия состоялась торжественная церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации 47-летнему Дэвису Мэттью Тайлеру, прибывшему из США.
Мэттью прошел долгий путь до получения гражданства Российской Федерации. В 2006 год Мэттью приехал в Карелию для учёбы в университете, где получил специальность преподавателя английского языка и познакомился со своей будущей супругой Анной, сообщает пресс-служба МВД. После заключения брака пара около 10 лет прожила в США, где у них родился первый сын.
После путешествий по миру семья приняла решение вернуться на постоянное жительство в Карелию. Здесь у них родился второй ребёнок, они обустроили быт и нашли работу. В 2022 году Мэттью получил вид на жительство, а через 3 года, в 2025 году, после подачи заявления и его рассмотрения было принято положительное решение о предоставлении ему российского гражданства.
В церемонии принял участие начальник Управления по вопросам миграции МВД по Карелии полковник полиции Александр Ермаков. Мэттью принёс присягу на верность России, пообещав соблюдать её Конституцию и уважать культуру. Супруга нового гражданина России Анна поблагодарила сотрудников ведомства за профессионализм и внимательность на всех этапах оформления документов.
