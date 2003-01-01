Гражданин Узбекистана погиб во время ремонта крыши в Кеми

Трагедия произошла сегодня, 21 октября, во время ремонта крыши четырехэтажного дома в карельской Кеми.
О ЧП сообщает прокуратура республики. Предварительно установлено, что 21 октября около 16 часов при осуществлении ремонта кровли четырехэтажного многоквартирного жилого дома в городе Кемь с крыши упал 49-летний гражданин Республики Узбекистан. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Прокуратурой Кемского района организована проверка по факту гибели мужчины при проведении ремонтных работ. Кроме того, по данному факту организована уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которых взяты на контроль прокуратурой района.
