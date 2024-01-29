Гражданин Узбекистана принудительно отправится домой по решению Кондопожского городского суда

Мужчина допустил нарушение режима проживания в России.

Кондопожский городской суд Карелии вынес постановление о выдворении за пределы России, сообщили в пресс-службе инстанции.

Как рассказали в источнике, гражданин Узбекистана, въехавший 8 июля 2023 года через КПП на машине на территорию России, с 5 октября прошлого года по истечении установленного срока пребывания уклонялся от выезда, то есть допустил нарушение режима проживания в России.

Суд определил наказание в виде административного штрафа в минимальном размере — 2 000 рублей — с административным выдворением за пределы России.