Гражданина Армении, потерявшего связь с родиной, оштрафовали в Карелии

Мужчина нарушил режим пребывания в России.

Беломорский районный суд рассмотрел административное дело в отношении гражданина Республики Армения.



Установлено, что иностранец нарушил режим пребывания в России. У него не было документов, подтверждающих законность пребывания в стране.



При рассмотрении дела мужчина вину полностью признал и сообщил, что намерен легализовать свое пребывание в Российской Федерации, с этой просьбой хочет обратиться в посольство Армении.



«Просил не назначать ему административное наказание в виде выдворения, поскольку утратил связь с Республикой Армения, не имеет на территории данного государства родственников, жилья и источника дохода», — говорится в релизе объединенной пресс-службы судов Карелии.



Суд назначил ему административный штраф в минимальном размере 40 тысяч рублей. Департировать мужчину не будут.



Постановление не вступило в законную силу.