Гражданина Молдовы осудили за покупку поддельных прав в Карелии

Сегежский городской суд вынес приговор временно проживающему в России гражданину Республики Молдова за использование поддельного водительского удостоверения.
Мужчина купил поддельные права на свое имя и хранил при себе, пока его не остановили сотрудники ГИБДД по Сегежскому району.
За приобретение, хранение и использование заведомо поддельного водительского удостоверения ему назначили обязательные работы.
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