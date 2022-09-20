Гражданина Молдовы осудили за покупку поддельных прав в Карелии

Сегежский городской суд вынес приговор временно проживающему в России гражданину Республики Молдова за использование поддельного водительского удостоверения.

Мужчина купил поддельные права на свое имя и хранил при себе, пока его не остановили сотрудники ГИБДД по Сегежскому району.

За приобретение, хранение и использование заведомо поддельного водительского удостоверения ему назначили обязательные работы.