Гражданина Молдовы в Карелии отправили в колонию за преступление на границе

Мужчина после нескольких лет в колонии решил вернуться в Россию, несмотря на восьмилетний запрет, сообщили в пресс-службе судов Карелии.

В четверг, 22 июня, Лахденпохский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Молдовы.



Установлено, что иностранец в марте этого года незаконно пересек государственную границу Российской Федерации. Ранее, в 2005 году его осудили за тяжкое преступление. После того, как он вышел из колонии, ему запретили появляться в нашей стране в течение восьми лет, до декабря 2027 года.



В суде молдаванин вину признал и раскаялся. Приговор - полтора года в исправительной колонии строгого режима.



Приговор не вступил в законную силу, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.