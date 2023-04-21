Гражданина Туркмении, задержавшегося в Карелии, выдворят за границу

Суоярвский районный суд постановил оштрафовать жителя Туркменистана на 2 тысячи рублей и принудительно выдворить его за пределы России.

Суд рассмотрел заявление миграционного пункта ОМВД России по Суоярвскому району о выдворении гражданина Туркменистана, который получил обыкновенную деловую многократную визу, в ноябре 2022 года въехал в Россию, но по истечении срока пребывания территорию нашей страны не покинул. С заявлением о продлении визы, получением разрешения на временное проживание, вида на жительство, а также с заявлением о приобретении гражданства Российской Федерации не обращался, близких родственников — граждан РФ не имеет, сообщил орган судебной власти.

На судебном заседании мигрант-правонарушитель свою вину признал и в содеянном раскаялся, подчеркнули в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным в нарушении режима пребывания (проживания) в России, то есть в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания.

В результате суд удовлетворил иск и назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы страны.

Постановление суда вступило в законную силу, уточнили в ведомстве.