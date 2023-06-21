Гражданку Финляндии с серьезными травмами отвезли в больницу после ДТП на юге Карелии

ДТП произошло на федеральной трассе А-121, пострадавшую автоледи госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ, сообщили в Минздраве Карелии.
На 277 километре федеральной автодороги «Сортавала» в кювете разбился автомобиль.
За рулем находилась женщина 1988 года рождения, жительница Петрозаводска и гражданка Финляндии.
С черепно-мозговой травмой, ушибами и резаными ранами верхних конечностей пострадавшую доставили в Сортавальскую ЦРБ.
Об этом в своем телеграм-канале «Антидот Охлопкова» рассказал министр здравоохранения Карелии.
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