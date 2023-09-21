Гражданку Великобритании со старинной иконой остановили на границе с Финляндией

Женщина скрыла икону «Господь Вседержитель» среди личных вещей.

Сотрудники Выборгской таможни на таможенном посту МАПП «Брусничное» не зря подробно проверили личные вещи гражданки Великобритании, выезжающей из России в Финляндию на рейсовом автобусе. Подробности пишет «Фонтанка».

Как сообщает 22 сентября пресс-служба СЗТУ, женщина при прохождении таможенного контроля не заявила таможенникам о наличии предмета, подлежащего декларированию. Её багаж досмотрели и нашли среди личных вещей старинную икону. Документов, разрешающих вывоз из РФ, у женщины не было.

По данным экспертизы, эта подокладная икона «Господь Вседержитель» создана более 100 лет назад. Она относится к категории культурных ценностей, которые нельзя вывозить из России без разрешительных документов.

«В отношении гражданки Великобритании возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ по факту недекларирования товаров, подлежащих декларированию, и по статье 16.3 КоАП РФ по факту несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров», — прокомментировал начальник таможенного поста МАПП «Брусничное» Сергей Смирнов.