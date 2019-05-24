Греф попросил сообщать о "косяках" Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе годового общего собрания акционеров заявил, что банк все еще много "косячит", но прислушивается к критике со стороны клиентов.

"Мы косячим еще много. И правда заключается в том, что раньше мы, в общем, и болезненно реагировали, и долго реагировали, или, как здесь было сказано, там ‘’отписка какая-то непонятная'', то это в основном происходило из-за того, что косяков столько, что мы не успеваем качественно на все из них реагировать", — заявил Греф, чьи слова цитирует RNS.

Греф призвал акционеров не стесняться критиковать Сбербанк.

Как Греф предложил реагировать на критику, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".