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Гриб фаллюс нескромный обнаружила опергруппа в ходе рейда в национальном парке Карелии

Новости. Общество
17:20, 09 Сентября 2021
фото: © Национальный парк «Водлозерский»

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Инспекторская служба Водлозерского парка в ходе научно-исследовательской экспедиции обнаружила редкий гриб — веселку обыкновенную (Phallus impudicus L.), растущий быстрее бамбука.

Гриб обнаружила на пешем маршруте старший государственный инспектор Надежда Гейтман. Необычной формы плодовое тело определила кандидат биологических наук, миколог, старший научный сотрудник Института леса КарНЦ РАН Предтеченская Ольга Олеговна.

На первых стадиях роста весёлка (Phallus impudicus L.) имеет яйцевидную форму. Имеются сведения, что скорость роста весёлки обыкновенной может достигать 5 мм в минуту. Этот показатель превышает скорость роста бамбука, который часто приводится как хрестоматийный пример абсолютного достижения скорости роста в мире растений.

Веселка обыкновенная впервые найдена на территории Водлозерского парка. Гриб будет внесен в базу данных парка.

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