Грибники показали, что скрывают леса Карелии

В карельских лесах люди собирают грибы целыми корзинами.
В сообществе «Грибы и Грибники СПб» читатели опубликовали снимки урожая грибов в Карелии.
«До свидания, Карелия — благодатный край! Волшебная красота, райский уголок, магический лес!!! Оставляю тебе сердца частицу», — говорится в посте.
Автор утверждает, что грибы были собраны 17 сентября.
Ранее сообщалось, как растущий шляпкой вниз гриб был найден в Карелии.
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