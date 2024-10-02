«Грибной бум» идет в соседнем с Карелией регионе

Об этом в соцсети сообщили петрозаводчане.

Настоящий грибной бум идет в Ленобласти. Очевидцы поделились фотографиями в паблике Мой Петрозаводск.

«Говорят, у соседей грибной бум. Такими уловами из Ленобласти делятся грибники в соцсетях»,

— написали авторы поста.

Ранее мы писали о том, что Карелия вошла в топ-6 самых популярных грибных регионов России.