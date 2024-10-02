«Грибной бум» идет в соседнем с Карелией регионе

Об этом в соцсети сообщили петрозаводчане.
Настоящий грибной бум идет в Ленобласти. Очевидцы поделились фотографиями в паблике Мой Петрозаводск.
«Говорят, у соседей грибной бум. Такими уловами из Ленобласти делятся грибники в соцсетях»,
— написали авторы поста.
Ранее мы писали о том, что Карелия вошла в топ-6 самых популярных грибных регионов России.
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