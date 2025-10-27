Грибной парфюм из Карелии представили на выставке в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла презентация грибного аромата, изготовленного карельским парфюмером.
25 октября карельский парфюмер Мария Страздас представила на выставке в Санкт-Петербурге три аромата, изготовленных по авторским рецептам. Об этом «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе бренда «Ароматы Карелии».
— Мастер привезла на суд петербуржцев сразу три эксклюзивных аромата: «Поморочканку» (о Белом море и древних поморских солеварнях); дымно-ванильную «Козулю» из серии обережных ароматов и «Ягишню» — грибной аромат, созданный по мотивам поморских сказок, — рассказали там.
При создании парфюмов Мария вдохновлялась природой Русского Севера и полярным сиянием.
Ранее сотрудники музея «Кижи» представили посетителям парфюмерный набор в футляре, датируемый концом XIX — началом XX века. Экспонат дополнил коллекцию дамских принадлежностей.