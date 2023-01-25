Гринпис России предупредил об угрозе Ладожским шхерам в Карелии

Чиновники собираются исключить из состава нацпарка в Карелии ценные нетронутые леса.

Минприроды России собирается исключить из состава карельского национального парка «Ладожские шхеры» около трех тысяч гектаров, сообщает паблик «Гринпис в России».



«Речь идет о большей части полуострова Рауталахти – одного из немногих сохранившихся участков малонарушенных лесов, представляющих высокую природоохранную ценность», - сказано в сообщении.



На этой территории обитают краснокнижные виды: орел-беркут и ладожская нерпа. Именно поэтому, сообщают активисты, согласно положению о национальном парке, этот участок включен в заповедную зону. Если его вырезать, парк в значительной степени потеряет свою ценность, уверены в Гринпис.



Напомним, ранее наше издание сообщало о том, что в описание границ национального парка внесены изменения.