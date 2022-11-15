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Волна гриппа накрыла Карелию – болеют дети

Новости. Общество
08:30, 04 Декабря 2022
фото: © tumenpro.ru

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Три волны гриппа ожидаются в Карелии, не исключены тяжелые случаи, предупредил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Михаил Охлопков написал, что в Карелии ожидается три волны гриппа.

Первая волна вируса уже пришла. Тяжесть заболевания пока относительно лёгкая и болеют, в основном, дети. Она закончится во второй половине декабря.

И вторая волна, по словам министра, накроет Карелию после новогодних праздников.

«Болеть будут и взрослые. Причём может быть больше тяжёлых случаев. Это произойдёт потому, что грипп не формирует перекрёстный иммунитет», - сказал Михаил Охлопков.

Как сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков, у каждого вида гриппа свой иммунитет. Гриппом можно болеть по несколько раз. Четырехвалентная вакцина защищает от основных штаммов.

«Третья волна будет, вероятно, в конце февраля. Пока трудно сказать, какой силы она будет, но, вероятность большого количества тяжёлых случаем, не исключена», - отметил глава Минздрава.

Как заверил руководитель ведомства, Карелия готова к любому развитию ситуации с гриппом. Свободных коек достаточно. В поликлиниках приняты все меры, чтобы встретить грипп во всеоружии.

«Но лучший способ уберечь себя и своих близких от тяжёлых последствий гриппа – вакцинироваться. Способ, которым так охотно, легко и беззаботно пренебрегают наши жители и потом вызывают огромную и тяжёлую нагрузку на систему здравоохранения Карелии. Помните об этом!» - предупредил Михаил Охлопков.

Отметим, что в паблике «Подслушано в Петрозаводске» появилась информация, что в городе ходит вирус.

«Непонятный вирус с высокой температурой, которую невозможно сбить никакими препаратами. Семь суток мы пролежали с ребенком, ничего не помогало. На собственном опыте теперь могу сказать, что это пострашнее ковида. Врагу не пожелаешь так болеть», - написала участница группы.

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