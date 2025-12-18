В Роспотребнадзоре рассказали, сколько случаев гонконгского гриппа выявлено в Карелии за неделю

Сезонный грипп пришел в Карелию в этом году раньше обычного.
Сезонный грипп в этом году пришел в республику раньше срока, сообщили «Столице на Онего» в Управлении Роспотребнадзора Карелии. Первые случаи гриппа зарегистрированы на неделе с 10 по 16 декабря.
— За минувшую неделю зарегистрировано 5795 случаев заболевания ОРВИ и гриппа, что на 848 случаев больше, чем за прошлую неделю. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога во всех возрастных группах. Диагноз грипп установлен в 38 случаях. При мониторинге выделены вирусы гриппа А (H3N2), доля которого составляет 32%, — рассказали нашему изданию в ведомстве.
По сравнению с эпидсезонами в 2023 и 2024 годах отмечается раннее начало циркуляции гриппа и существенное увеличение доли вирусов гриппа в мониторинге. По данным ведомства, еженедельно отмечается прирост случаев заболеваний в среднем на 15%. Рост оценивается как умеренный.
Добавим, что грипп А (H3N2) был впервые зафиксирован еще в 1968 году в Гонконге и быстро распространился по всему миру, получив название «гонконгский». От пандемии, спровоцированной этим вариантом гриппа, в 1968–1970 годах умерло от одного до четырех миллионов человек по всему миру. С тех пор он регулярно возвращается в виде сезонных вспышек, меняя отдельные свойства, но сохраняя общую структуру.
Напомним, в Карелии из-за роста числа заболевших ОРВИ на карантин закрыты 48 классов в 16 школах Пудожского, Прионежского, Кондопожского районов и Сортавалы, 32 группы в 24 детских садах Пудожского, Прионежского, Медвежьегорского районов и Сортавалы. Это информация на понедельник, 15 декабря. Роспотребнадзор обновляет статистику раз в неделю.