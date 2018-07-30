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Новости. Криминал
16:05, 30 Июля 2018

Грязь, синяки и кровоподтеки: в Петрозаводске избили иностранного туриста

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В карельской столице совершено разбойное нападение на 55-летнего туриста, сообщили в республиканском МВД.

"Рано утром в полицию обратился иностранный гражданин. По-русски он не говорил, но по внешнему виду было ясно, что он стал жертвой преступления: грязная одежда, имелись синяки и кровоподтеки. Незамедлительно полицейские доставили мужчину в медицинское учреждение, где ему оказали помощь", - рассказали в министерстве.

Вскоре сотрудникам уголовного розыска удалось выяснить, что произошло с 55-летним мужчиной. Турист приехал в Петрозаводск на выходные немного развлечься. В одном из ночных заведений он познакомился с местным жителем. "Тот с помощью жестов предложил сменить место и повел его якобы на другую дискотеку, - отметили в МВД. – В какой-то момент, находясь в безлюдном месте, спутник толкнул туриста на землю и принялся наносить удары. Тот, испугавшись, отдал все денежные средства, что у него были – 15 000 рублей. После этого нападавший скрылся".

Несмотря на то что иностранец не смог сообщить стражам порядка приметы своего обидчика, это не помешало им установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель.

"Он дал признательные показания и сообщил, что похищенные деньги потратил на личные нужды", - рассказали в ведомстве.

Сейчас предполагаемый преступник помещен под стражу, возбуждено уголовное дело.

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