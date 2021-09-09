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Грязная и вонючая: в поселке Карелии сложилась катастрофическая ситуация с водой

Новости. Общество
09:15, 13 Сентября 2021
фото: © Денис Погребной

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Очередное коммунальное предприятия поселка Надвоицы Сегежского района Карелии, снабжающее население водой, не могут даже обанкротить.

Этот юридический казус стал следствием проблемы, нараставшей в течение десятилетия. Горячая вода в дома подаётся только зимой, а летом из кранов бежит холодная — грязная и вонючая, но и её постоянно отключают из-за аварий. В некоторых домах пользоваться водой жильцы могут только по очереди. При этом долг перед градообразующим предприятием у поселка продолжает расти.

Странно, но глава поселения не нашла времени поговорить об этом с приехавшими журналистами.

Подробности истории — в материале «МК в Карелии».

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