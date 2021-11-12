Громкие уголовные дела: что происходило в судах Карелии в 2021 году

«Столица на Онего» рассказала о наиболее резонансных судебных процессах, состоявшихся в Карелии в уходящем году.

В 2021 году у прессы появились проблемы с доступом в суды с целью подготовки материалов. Коронавирусные ограничения позволили судьям не пускать журналистов на открытые заседания, объясняя действия заботой о безопасности. В частности, репортеры не без труда отстояли право освещать самый резонансный коррупционный процесс последних лет — «дело Боднарчука». Экс-спикера Петросовета обвиняют во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями. Особенностью этого процесса является круг статусных свидетелей: в суде уже были допрошены заместитель спикера горсовета Александр Ханцевич, детский омбудсмен Геннадий Сараев, председатель Заксобрания Элиссан Шандалович. На допрос последнего репортеры допущены не были. Геннадий Боднарчук не признает вину. Подсудимый заявил, что у его дела есть заказчики.

В Карелии продолжается суд по делу бывшего главы республиканского Минтранса Алексея Кайдалова. Экс-министра обвиняют в получении взяток в особо крупном размере по сговору с заместителем директора аэропорта «Петрозаводск» Игорем Волчеком. В суде были допрошены силовики, которые вели оперативную разработку, они рассказали детали операции. Сообщалось, что в ходе задержания в дубленке экс-министра был найден набитый деньгами сверток, выполненный из распечатанного железнодорожного билета. Кайдалов не признает вину.

О других судебных процессах — в материале «Столицы на Онего».