890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год 1
29.12.2021 22:00

Громкие уголовные дела: что происходило в судах Карелии в 2021 году

Новости. Криминал
18:03, 30 Декабря 2021
фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев

Новости партнеров

«Столица на Онего» рассказала о наиболее резонансных судебных процессах, состоявшихся в Карелии в уходящем году.

В 2021 году у прессы появились проблемы с доступом в суды с целью подготовки материалов. Коронавирусные ограничения позволили судьям не пускать журналистов на открытые заседания, объясняя действия заботой о безопасности. В частности, репортеры не без труда отстояли право освещать самый резонансный коррупционный процесс последних лет — «дело Боднарчука». Экс-спикера Петросовета обвиняют во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями. Особенностью этого процесса является круг статусных свидетелей: в суде уже были допрошены заместитель спикера горсовета Александр Ханцевич, детский омбудсмен Геннадий Сараев, председатель Заксобрания Элиссан Шандалович. На допрос последнего репортеры допущены не были. Геннадий Боднарчук не признает вину. Подсудимый заявил, что у его дела есть заказчики.

В Карелии продолжается суд по делу бывшего главы республиканского Минтранса Алексея Кайдалова. Экс-министра обвиняют в получении взяток в особо крупном размере по сговору с заместителем директора аэропорта «Петрозаводск» Игорем Волчеком. В суде были допрошены силовики, которые вели оперативную разработку, они рассказали детали операции. Сообщалось, что в ходе задержания в дубленке экс-министра был найден набитый деньгами сверток, выполненный из распечатанного железнодорожного билета. Кайдалов не признает вину.

О других судебных процессах — в материале «Столицы на Онего».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2021, 18:17
Задержан по подозрению в даче взятки руководитель регоператора по вывозу мусора в Карелии (СРОЧНО)
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
28.12.2021, 14:33
Цены на природный газ для населения Карелии вырастут в 2022 году
29.12.2021, 09:38
Целая семья умерла от коронавируса в Карелии
24.12.2021, 07:15
Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии

Аналитика

Сегодня 17:49
Тема недели
Главные события: чем запомнился 2021 год
Важное в политике, общественной и культурной жизни Карелии — «Столица на Онего» предлагает вспомнить 2021 год.
Молочные и рыбные войны, транспортная реформа, новый Генплан: события года в экономике Карелии 1
Сегодня 08:59
Каждой деревне по «Макдональдсу»? 8
29.12.2021 10:57
«Как хорошо, что я не сломал обе ноги!» 21
28.12.2021 15:07
Наш советский Новый год 4
28.12.2021 10:39
Вся аналитика

Чтиво

27.12.2021 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 17
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»