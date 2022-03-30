«Громко, быстро и интересно»: тренировка экипажа из Карелии на ралли-трофи (ВИДЕО)

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский показал, как экипаж из Карелии готовится к чемпионату России по ралли-трофи.
«Удалось понаблюдать за тренировкой карельского экипажа ралли-трофи, который завершает подготовку к очередному этапу чемпионата России.
Спасибо коллегам за приглашение. Было громко, быстро и интересно.
Удачи на трассах!», - написал Владимир Любарский на своей странице в соцсети.
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