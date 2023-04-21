Громкое дело бизнесмена Михеева продолжили рассматривать в суде Карелии (ФОТО)

Предпринимателя обвинили в причинении вреда здоровью, разбирательство началось еще в прошлом году.

В мировом суде Прионежья 23 июня продолжили рассмотривать уголовное дело в отношении известного предпринимателя из Петрозаводска Евгения Михеева. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.



Разбирательство началось еще в ноябре 2022 года. Потерпевший Георгий Кондратюк утверждал, что Михеев сильно избил его ногами, после чего пострадавшего положили в больницу и диагностировали у него перелом четырех ребер.



Сегодня на заседании присутствовал представитель потерпевшего. По ходатайству адвокатов сразу после начала судебного заседания сторону ответчика журналистам фотографировать запретили.







Во время заседания допросили свидетеля, которым был сосед Кондратюка. Именно ему потерпевший позвонил сразу после избиения, чтобы узнать номера телефонов служб спасения.



В разных вариациях адвокаты задали свидетелю вопрос о наличии у потерпевшего проблем с алкоголем, выясняли, как часто он употреблял спиртное и в каких количествах.



Обвиняемый принес фотоматериалы, демонстрирующие урны и захламленную мусором территорию вокруг них. Рядом, по утверждению Михеева, проживает Кондратюк, а состояние местности, по словам стороны защиты, может многое сказать о личности истца.



Приобщить к делу обвиняемый попросил и чеки на покупку алкоголя, которые он также обнаружил. Кроме того, Михеев предположил вероятность наличия психиатрических отклонений у пострадавшего.



Представитель потерпевшего и прокурор настаивали на том, что все вышеобозначенное не может служить доказательствами невиновности Михеева, так как вблизи указанной территории проживают и другие люди, а не только потерпевший. Откуда были взяты чеки, тоже вызвало у представителя истца вопросы. В конце концов, все это нельзя отнести к факту избиения, заявил гособвинитель.



Свою позицию сторона защиты объяснила тем, что обвиняемого оговорили.



«Нам необходимо выяснить мотивы оговора. Со стороны защиты есть право доказывать обстоятельства, на которые мы ссылаемся», - заявили адвокаты бизнесмена.



Слушание в очередной раз перенесли. Следующее заседание состоится 3 августа.



