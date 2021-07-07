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Гроза придет 9 июля в Петрозаводск

Новости. Погода
17:00, 08 Июля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Гидрометцентр предупредил о дождях и грозе в столице Карелии в пятницу, 9 июля.

В Петрозаводске в пятницу ожидается переменная облачность. Вероятны кратковременные дожди, днем гроза. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +18, +20°С, днем столбик термометра поднимется до +28, +30°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы.

Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +19°С, днем поднимется до +25, +30°С.

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