Гроза стала причиной пожаров на севере Карелии

Лесные пожары произошли 27 июня, сообщили в Костомукшском лесничестве.
Как сообщили в лесничестве, пожары произошли на площади 0,21 гектара на территории Костомукшского городского округа, а именно — в Ладвозерском лесничестве.
Пожары были обнаружены во время авиапатрулирования с борта самолета.
Предварительная причина — гроза, отметили в лесничестве.
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