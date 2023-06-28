Гроза стала причиной пожаров на севере Карелии

Лесные пожары произошли 27 июня, сообщили в Костомукшском лесничестве.

Как сообщили в лесничестве, пожары произошли на площади 0,21 гектара на территории Костомукшского городского округа, а именно — в Ладвозерском лесничестве.

Пожары были обнаружены во время авиапатрулирования с борта самолета.

Предварительная причина — гроза, отметили в лесничестве.