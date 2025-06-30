Грозы и до +26℃: опубликован прогноз погоды на ближайшую неделю в Карелии

В Гидрометцентре республики рассказали, какой будет погода на второй неделе июля.

Наступившая неделя, начиная с 7 июля, поначалу не принесет больших изменений в погоду Карелии. Но затем температура все же изменится, рассказали в Гидрометцентре республики, где дали прогноз на ближайшую неделю.

В понедельник, 7 июля, будет достаточно ясно, но не жарко - за счёт прояснений температура воздуха в днем повысится до +17℃, +22℃, за исключением крайнего севера Карелии.

А вот во вторник с запада к республике подойдут фронтальные разделы циклона. Ожидаются умеренные осадки, местами и сильные дожди, возможны грозы. Температура ночью повысится до +9℃, +14℃, днем – до +15℃, +20℃.

С середины недели в Карелии вновь установится область повышенного атмосферного давления, кратковременные дожди вероятны лишь местами. Потеплеет до +18℃, +23℃, на юге республики ближе к выходным до +26℃.