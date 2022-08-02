Грозы и ночные ливни ждут жителей Карелии в воскресенье

О погоде на седьмое августа рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, седьмого августа, в Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди, ночью местами ливни. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами при грозе порывистый, сильный. Температура воздуха ночью +10, +15°С, днем +16,+21°С.

В петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +12,+14°С, днем +17, +19°С. Атмосферное давление будет расти.