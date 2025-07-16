Грозы и жара до +32°: к каким погодным аномалиям готовиться жителям Карелии 31 июля

В республиканском гидрометцентре поделились прогнозом на четверг.

31 июля на всей территории Карелии сохранится аномально жаркая погода — среднесуточная температура воздуха на 7-9°С будет превышать климатическую норму, сообщили в региональном гидрометцентре.

— В ночные часы ожидается +12, +18°С, днём столбики термометров поднимутся до +27, +32°С. Местами пройдут локальные кратковременные дожди с грозами, — рассказали там.

При этом синоптики отметили и положительные стороны инфернального зноя — в южных районах вода в озёрах прогреется до +23°С, а это значит, что жителям и гостям республики можно будет смело идти купаться.

Напомним, до конца месяца в большинстве округов Карелии действует высокий класс пожарной опасности.