Грозы с ливнями прогнозируют синоптики 24 июня местами по Карелии

Непогода может накрыть Петрозаводск в день его 320-летия, сообщили в городской ЕДДС.

По информации карельского ЦГМС, ночью и днем 24 июня местами по западным и южным районам республики ожидаются ливни и грозы.



Об этом рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе города.



Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск.