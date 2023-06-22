Грозы с ливнями прогнозируют синоптики 24 июня местами по Карелии

Непогода может накрыть Петрозаводск в день его 320-летия, сообщили в городской ЕДДС.
По информации карельского ЦГМС, ночью и днем 24 июня местами по западным и южным районам республики ожидаются ливни и грозы.
Об этом рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе города.
Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск.
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