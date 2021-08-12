Грозы с порывистым ветром ожидаются 18 августа в Карелии

Прогноз на среду, 18 августа, опубликовал республиканский Гидрометцентр.

Облачная с прояснениями погода ожидается в среду в Петрозаводске. Пройдет кратковременный дождь. Ветер будет преобладать ночью юго-восточный, днем юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +14, +16°С, днем будет колебаться в районе +19, +21°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер юго-восточный, восточный, днем ЮЗ умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью опустится до +10, +15°С, днем воздух прогреется от +15 до +20°С, по южным районам местами температура поднимется до +23°С.