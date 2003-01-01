Доски упали с крыши авто и разлетелись по дороге в центре Сортавалы

Ещё одно ДТП с участием перевозчика пиломатериалов произошло в Карелии.

21 декабря в 15:20 на пересечении улиц Ленина и Карельской в городе Сортавала с крыши легкового автомобиля упала целая партия длинных строительных досок. ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Авария произошла, когда машина затормозила на красный сигнал светофора. Пиломатериалы, оказавшись на свободе, разлетелись по проезжей части и задели остановившуюся впереди иномарку.

В настоящее время информация о последствиях ДТП отсутствует.

Ранее аналогичное происшествие запечатлели камеры на проспекте Ленина в Петрозаводске — там груда досок выпала из открытого прицепа автомобиля.