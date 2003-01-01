РЕКЛАМА
«Ёлки 12»: новая версия новогоднего кинохита снова на больших экранах
19 декабря, 16:08 Статьи
«Наконец-то прошли всех врачей»: как акция «Вечер здоровья» экономит время работающих жителей Карелии
19 декабря, 15:35 Статьи
Глава Карелии подвел итоги года в формате прямой линии
18 декабря, 20:00 Статьи
Стали известны подробности жесткого ДТП с грузовиком и фургоном под Петрозаводском

10:31

В Карелии умер старейший поисковик

10:27

Названы места продажи новогодних елей в Петрозаводске

10:07

В Карелии сняли фильм о добыче «морского золота»

09:51

Мошенники под видом полицейских и банкиров выманили у пенсионерки из Петрозаводска 1,2 миллиона рублей

09:31

Карелия заняла 67-е место в итоговом рейтинге регионов России

08:59

Большую амбулаторию построили в поселке Ильинский в Карелии

08:38

Доски упали с крыши авто и разлетелись по дороге в центре Сортавалы

08:21

Двухдневная рабочая неделя ждёт россиян в конце декабря

08:02

Дом культуры и школу в Олонецком районе выставили на аукцион

07:43

Кадышева, Баста и Лолита: кого из исполнителей жители Карелии хотят видеть на корпоративах

07:22

Ладвинский дом-интернат отметил 90-летний юбилей

07:01

В полиции рассказали о самочувствии женщины и младенца, попавших под колёса авто на Голиковке

06:40

Крупный пожар почти уничтожил дом в Петрозаводске

04:33

Стали известны самые популярные имена для новорождённых в Петрозаводске

00:12

Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на перекрёстке в Петрозаводске

23:32

Женщину с грудным ребёнком на скорости сбили в Петрозаводске

22:23

Легкоатлеты из Петрозаводска завоевали медали в соревнованиях «На призы олимпийцев ЦСКА» в Москве

21:14

Умерла первая переводчица «Хоббита» Наталия Рахманова

20:30

Двое мальчиков взрывали петарды на детской площадке в Костомукше

18:32

Морозы до -14°С ударят в Карелии 22 декабря

17:24

Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике «Рождественские звёзды» прошёл в Петрозаводске

17:05

Самая длинная ночь наступила в России

16:49

Автобус с детьми съехал в кювет на трассе «Кола»

15:38

Почти 30 карельских рек очистят от загрязнений

14:41

Стая волков вышла к жителям посёлка под Петрозаводском

13:23

Карельский Дед Мороз принял участие в телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

11:56

Между Россией и Малайзией планируют запустить прямое авиасообщение

10:45

Несовершеннолетние вандалы из Питкяранты оборвали гирлянды в заводском сквере

09:34

Биатлонистка из Карелии Екатерина Лянгина завоевала золото на всероссийских соревнованиях

08:59

Названа Молодежная столица России в 2026 году

08:02

Умер актер сериала «Молодежка» Анатолий Лобоцкий

00:10
Доски упали с крыши авто и разлетелись по дороге в центре Сортавалы
Сегодня 08:21 Дорожная хроника
Ещё одно ДТП с участием перевозчика пиломатериалов произошло в Карелии.

фото: © Камеры наблюдения города Сортавала

21 декабря в 15:20 на пересечении улиц Ленина и Карельской в городе Сортавала с крыши легкового автомобиля упала целая партия длинных строительных досок. ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Авария произошла, когда машина затормозила на красный сигнал светофора. Пиломатериалы, оказавшись на свободе, разлетелись по проезжей части и задели остановившуюся впереди иномарку.

В настоящее время информация о последствиях ДТП отсутствует.

Ранее аналогичное происшествие запечатлели камеры на проспекте Ленина в Петрозаводске — там груда досок выпала из открытого прицепа автомобиля.

